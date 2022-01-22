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تغيير شفرات مسّاحة زجاج سيارتك في 3 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 04:56 مساء
تغيير شفرات مسّاحة زجاج سيارتك في 3 خطوات
مسّاحة الزجاج الأمامي للسيارة (الإنترنت)
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في الشتاء تحتاج إلى أن تتفقد مسّاحة الزجاج الأمامي للسيارة، وربما تحتاج إلى تغيير شفراتها القديمة بواحدة جديدة.

وتتلف هذه الشفرات غالبًا بسبب بعض التشوهات على السطح المطاطي للشفرة، الذي يتولى مسح الزجاج عند تشغيل المسّاحات؛ لذا في البداية يجب أن تبحث عن مثل هذه التشوهات، وفق «إضاءات».

وللشفرات أطوال مختلفة، لذا عليك اختيار الطول المناسب لسيارتك، وهذا أمر سهل؛ فيمكنك أن تقيسها بنفسك، أو تسأل في متجر قطع الغيار عن تلك التي تناسب موديل سيارتك.

1- ارفع أذرع المسّاحات بعيدًا عن الزجاج، كأنك سوف تغسل الزجاج الأمامي.

2- في نوع الشفرات ذات الخطاف، هناك لسان للقفل يربط بين الشفرة وذراع المسّاحة، فيمكنك فقط الضغط عليه، ثم تسحب الشفرة القديمة من الذراع. ولتركيب الشفرة الجديدة، قم بوضع الخطاف حولها، واسحبها حتى تتأكد أنها استقرت في مكانها الصحيح.

3- في النوع الثاني، هناك دبوس صغير يربط الشفرة بالذراع، وهو مثل النوع السابق، إلا أنك ستجد دبوسًا صغيرًا بدلًا عن الخطاف. كل ما عليك هو أن تسحب على هذا الدبوس من الخلف، وتحرك الشفرة حتى تتحرر من الذراع، وعند التركيب ستقوم بوضع الدبوس في مكانه في الشفرة الجديدة، وهكذا تكون قد انتهيت من تغيير شفرات المسّاحات بكل سهولة.

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