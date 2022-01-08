تعرف على مشكلة فرامل سيارتك من صوتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 12:09 مساء
حدد مشكلة فرامل سيارتك من صوتها (الإنترنت)

قبل أن نتحدث عن مشاكل المكابح أو الفرامل يجب علينا أن نحدد اتجاه صوت الصفارة الصادر، هل هو قادم من الفرامل الأمامية أم الخلفية.
إن سماعك لصوت الصفير أثناء الضغط على دوّاسة الفرامل يدل ذلك على وجود مشكلة ما وذلك وفقا لموقع «موتور وان».

ولتحديد سبب هذه المشكلة يجب عليك أن تحدد مصدر الصوت، وأن تعرف مصدر الصوت قم بقيادة سيارتك على السرعة المتوسطة.
ثم اجعل صندوق التروس بوضعية الحياد، ارفع فرامل اليد بشكل تدريجي أثناء القيادة، إن سمعت صوت الصفير فهو قادم من الفرامل الخلفية، وإن لم يصدر أي صوت فهو من الفرامل الأمامية.

أنواع أصوات مكابح أو فرامل السيارة
هنالك 3 أنواع من الأصوات التي يمكن أن تصدرها المكابح أو الفرامل في سيارتك، وهي تنبهك إلى وجود خلل بها وتدل إلى ضرورة صيانتها العاجلة.

صوت الصفير
الصوت الأول الذي يمكن أن تصدره الفرامل هو صوت الصفير، بعض السائقين يطلقون عليه صوت الزقزقة، الذي يصدر في حال الضغط على دواسة المكابح.
يعد هذا الصوت تحذيرًا ابتكرته شركات التصنيع لتنبيه السائق بضرورة فحص مكابح سيارته في أسرع وقت ممكن.
صوت الصفير هذا ينذر السائقين بضرورة عدم إهمال الأمر وإلا فقد يؤدي إلى العواقب الوخيمة.

صوت طحن الفرامل
الصوت الثاني هو عبارة عن صوت طحن للفرامل، هذا الصوت الواضح لهو إشارةً إلى أن العمر الافتراضي لمكابح السيارة قد انتهى، وأصبح من الواجب إتلافها بالكامل واستبدالها بمكابح جديدة.
طحن الفرامل يعني أن الاستمرار باستخدام المكابح بهذه الحالية سيؤدي بالتأكيد إلى تلف الدرم. لهذا يتوجب على السائق الاتجاه مباشرةً إلى أقرب مركز صيانة لاستبداله في أسرع وقت.
هذا الصوت الأكثر انتشارًا في السيارات المستعملة، فإن نويت شراء سيارة مستعملة انتبه جيدًا إلى صوت الفرامل، واطلب من صاحبها استبدال المكابح قبل شرائك للسيارة.

صوت الصرير
هو الصوت الثالث الذي تصدره المكابح عند محاولة إيقاف السيارة بشكل كامل.
ومما يمكن قوله أن صدور هذا الصوت لا يعني بأن مكابح سيارتك في حالة سيئة أو ينبغي استبدالها، بل أن يدل بشكل واضح إلى أنه هنالك خطأً ما حدث أثناء تركيب الفرامل من الأساس.
كما أن صوت الصرير يدل على مشكلة في المفاصل فهي ستكون بحاجة إلى إعادة عملية التشحيم.
عند سماعك لهذا الصوت قم بفك الفرامل وأعد تجميعها بالشكل الصحيح مرةً أخرى، وشحّم المفاصل.
في النهاية لا يجب الاستهانة أبدًا بالأصوات الصادرة عن الفرامل؛ وإنما يتوجب على سائقي السيارات اتخاذ كل أساليب الحذر والحيطة.
والتعامل بشكل جدي وسريع مع كل مشكلة تصادف الفرامل، لأن لكل صوت غريب سببًا ومشكلة يجب حلها كي نتجنب الوقوع في العواقب الخطيرة.

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