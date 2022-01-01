6 سيارات «هافال H6» تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 02:53 مساء
جدل في مصر بعد انقلاب شاحنة تحمل ست سيارات هافال H6 (الإنترنت)

بعد تداول أخبار وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت مجموعة «جي بي غبور أوتو» في مصر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نتيجة انقلاب حاملة سيارات هافال وعددها 6 سيارات على الطريق الصحراوي، الخميس، وذلك عبر إرسال أرقام الشاسيهات الخاصة بالسيارات إلى جهاز حماية المستهلك.

ومنذ أن تناقلت الصفحات صورًا لانقلاب شاحنة كبيرة تحمل عددًا من سيارات «هافال H6» الجديدة، خرجت آلاف التعليقات بشأن مصير هذه السيارات، وما إذا كان سيتم إصلاحها وإعادة بيعها كجديدة أم سيكون لشركة غبور وهي الوكيل الحصري لها في مصر رؤية أخرى، وفق «الأهرام أوتو».

ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى أصدر جهاز حماية المستهلك بيانًا بشأن الحادث قال فيه إن تابع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حادث انقلاب لإحدى شاحنات النقل الخاصة بسيارات ماركة «هافال H6»، وأنه في ضوء مبدأ «الشفافية» يؤكد جهاز حماية المستهلك أنه بمجرد رصد الحادث تم مخاطبة شركة جي بي غبور أوتووكيل سيارات هافال للإفادة عن الحادث حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية وتوضيح كافة التفاصيل وإرسال خطاب للجهاز موضحًا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة، وسيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

من جانبها، أكدت مجموعة جي بي غبور أوتوش.م.م اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نتيجة انقلاب حاملة سيارات هافال وعددها 6 سيارات على الطريق الصحراوي، الخميس (30 ديسمبر )2021، وذلك عبر إرسال أرقام الشاسيهات الخاصة بالسيارات إلى جهاز حماية المستهلك، فضلاً عن التواصل مع شركة التأمين وشركة النقل لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن السيارات الموجود بها تلف.

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