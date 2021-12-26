تعرف على مواصفات أحدث سيارات محمد صلاح

مواصفات أحدث سيارة لنجم «ليفربول» محمد صلاح «بينتلي كونتنينتال جي تي» (أرشيفية: الإنترنت)

يعرف عن لاعبي كرة القدم والمشاهير حب امتلاكهم لأرقى السيارات وأكثرها فخامة، ولاعب «ليفربول»، المصري محمد صلاح ليس بعيدًا عن هذا العشق، حيث يمتلك عددًا من السيارات الفارهة، التي كان آخرها سيارة «بينتلي كونتنينتال جي تي»، وهي السيارة المفضلة للمشاهير لمواصفاتها المميزة وللرفاهيات العديدة التي تملكها تلك السيارة.

«بنتلي كونتيننتال جي تي»، هي أيضًا سيارة رائعة تدلل ركابها بالجلد الفاخر، والخشب الرائع، والزخارف المعدنية الأنيقة الممزوجة بالتقنيات الحديثة، ووسائل الراحة الوفيرة، ومساحة الأمتعة الكافية لأولئك الذين لا يتكيفون مع الضوء، يتم تقديم كل من الكوبيه والقابلة للتحويل، وكذلك متغير السرعة عالي الأداء، التي تأتي بسعر 160 ألف جنيه استرليني.

تتميز «كونتيننتال جي تي» بهيكل متوازن مع المقدار المناسب من الرياضة لطرق الوادي الملتوية جنبًا إلى جنب مع القيادة السلسة، كل هذه العظمة تأتي بسعر باهظ، لكن النفقة المكونة من ستة أرقام تعمل فقط على تعزيز جاذبية كبح «بنتلي كونتيننتال جي تي».

ينضم طراز «سبيد» عالي الأداء إلى تشكيلة «كونتيننتال جي تي» للعام 2022 ويتم تشغيله بواسطة إصدار 650 حصانًا من محرك السيارة W-12 ؛ تحديثات الهيكل لتحسين خفة الحركة، ومن بين معززات المناورة الجديدة توجيه العجلات الخلفية وترس تفاضلي خلفي موجه لعزم الدوران.



تتميز السيارة أيضًا بميزات تصميم خاصة، بما في ذلك شارة السرعة وعجلات فريدة مقاس 22 بوصة وتنجيد داخلي من الألياف الدقيقة، وتطعيمات اختيارية للوحة القيادة من ألياف الكربون، تتوفر الآن مواصفات بالك لاين الجديدة من خلال قسم تخصيص مولينير في بنتلي، وهي توفر تشطيبات خارجية وداخلية داكنة للحصول على مظهر أكثر أناقة.

يعتبر محرك V-8 من «بنتلي» جوهرة مصقولة بدقة لمحرك يعطي لمسة من ذروة القوة الحصانية لطراز W-12 ولكنه يصنع سيارة كوبيه تتميز بالسرعة والرشاقة في ظروف العالم الحقيقي، فقط عند السرعات العالية جدًّا.

تحدث القوة الحصانية المتزايدة لمحرك W-12 فرقًا، وبينما نحب الريح في شعرنا مثل أي شخص آخر، فإننا نختار الكوبيه لأن خط السقف المقوس يربط بين أسلوب السيارة بأناقة لدرجة أننا نجدها لا تقاوم.

محرك سيارة محمد صلاح

توفر الإصدارات المحدثة من محركات V-8 و W-12 الحالية التي تدعم الجيل السابق من «كونتيننتال جي تي» أداء سيارة العضلات، أظهر اختبارنا للموديل الأقدم أن محرك V-8، الذي ينتج 542 حصانًا.

يمكنه إطلاق الكوبيه بسرعة 60 ميلًا في الساعة في 3.4 ثانية، ينتج محرك W-12 الأكثر تكلفة 626 حصانًا في الطرز غير السريعة ويمكنه تحفيز الكوبيه إلى 60 ميلًا في الساعة في 3.3 ثانية، تم ضبط المحرك نفسه حتى 650 حصانًا، ونقدر أنه يمكن أن يصل إلى 60 في أقل من 3.1 ثانية.

يستخدم كلا المحركين ناقل حركة أوتوماتيكيًا مزدوج القابض بثماني سرعات، والذي يستقر عند التبديل السريع ولكن السلس للتروس، يمكن للعملاء طلب الكوبيه أو المكشوفة مع أي محرك، وتأتي جميع سيارات «كونتيننتال جي تي» مزودة بنظام دفع رباعي قياسي.



استهلاك الوقود في سيارة صلاح

عندما يكون محرك V-8 مزدوج التوربو هو العرض الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود في طراز معين، فأنت تعلم أن الكفاءة ليست في قمة اهتمامات شركة صناعة السيارات - أو عملائها، في هذا الصدد.

تصنف وكالة حماية البيئة كونتيننتال V-8 عند 16 ميلًا في الغالون في المدينة و 26 على الطريق السريع، في اختبارنا الواقعي، بلغ متوسطنا 28 ميلًا في الغالون في طراز V-8 في اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة لمسافة 200 ميل.



مقصورة سيارة محمد صلاح

من المتوقع أن تجد مقصورة فاخرة من أي شيء يحمل شارة «بنتلي»، المقصورة مغطاة بجلد عطري وقشرة خشبية فاخرة، وكل شيء تقريبًا في «كونتيننتال جي تي» قابل للتخصيص.

فكر مصممو «بنتلي» في كل شيء، وفي كل مرة خلف عجلة القيادة يكشف تفاصيل مدهشة، مثل مقابض التحكم بخبرة وتطعيمات المقعد ذات النمط الماسي المزدوج، على الرغم من أن «كونتيننتال جي تي» تحتوي من الناحية الفنية على أحزمة أمان لأربعة ركاب.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

مواصفات أحدث سيارة لنجم «ليفربول» محمد صلاح «بينتلي كونتنينتال جي تي» (أرشيفية: الإنترنت)

مواصفات أحدث سيارة لنجم «ليفربول» محمد صلاح «بينتلي كونتنينتال جي تي» (أرشيفية: الإنترنت)