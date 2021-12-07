اقتصادية جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 01:20 مساء
«فولكس فاغن» تكشف السيارة «Jetta» الاقتصادية (الإنترنت)

تُعد سيارات «Jetta» من أكثر السيارات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود، لكن «فولكس فاغن» قررت هذا العام جعل هذه السيارة أفضل بكثير.

وتختلف المركبة الجديدة التي ستطرح تحت اسم (Sagitar) في بعض الأسواق عن مركبات «Jetta» السابقة من حيث التصميم بشكل واضح، إذ تغيرت فيها ملامح الواجهات الأمامية والخلفية وأشكال ممتصات الصدمات، وكذلك تصميم المصابيح وتصميم الفتحات الهوائية، وفق «موتو1».

وحصلت السيارة على هيكل أطول من الموجود في مركبات «Jetta»، جاء بطول 4 أمتار و79 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم، أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس في منتصفها وشاشة أمام السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، حسب «روسيا اليوم».

وزودتها «فولكس فاغن» بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك اقتصادي بسعة 1.2 لتر وعزم 116 حصانًا، ومحرك تروبيني بسعة 1.5 لتر وعزم 150 حصانًا، كما قد تطلق منها نسخ بمحركات هجينة صديقة للبيئة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

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