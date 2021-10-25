نصيحة «ذهبية» لأصحاب السيارات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 04:02 مساء
الخبراء يوصون بعدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل (الإنترنت)

تحتاج السيارة الجديدة إلى بعض الوقت حتى تتأقلم وتتمرن أجزائها ببعض، وهو ما يستدعي الانتباه للنصيحة التالية.

وأوصى خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بعدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل، في أول ألف كلم، تفاديا للإضرار بالأجزاء الداخلية للمحرك وزيادة استهلاكه للزيت وتقليل عمره الافتراضي، حسب «سعودي أوتو».

وأوضح خبراء الهيئة أن زيادة الضغط على المحرك وأسطواناته في البداية قد يعمل على تآكل مساحة كبيرة من أسطح الأسطوانات، وهو ما يعمل بعد ذلك على زيادة استهلاك المحرك للزيت، ومن ثم تقليل عمره الافتراضي.

وأشار الخبراء إلى أن المكابح تحتاج هي الأخرى لبعض الوقت، حتى تتقأقلم أقراص المكابح والبطانات بشكل جيد لكبح العجلات، وأيضا من المكونات، التي تحتاج لبعض الوقت لتعمل بشكل جيد هي ممتصات الصدمات (المساعدات) والإطارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا مقابل الدولار
اقتصاد
وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»