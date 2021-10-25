نصيحة «ذهبية» لأصحاب السيارات الجديدة

الخبراء يوصون بعدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل (الإنترنت)

تحتاج السيارة الجديدة إلى بعض الوقت حتى تتأقلم وتتمرن أجزائها ببعض، وهو ما يستدعي الانتباه للنصيحة التالية.

وأوصى خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بعدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل، في أول ألف كلم، تفاديا للإضرار بالأجزاء الداخلية للمحرك وزيادة استهلاكه للزيت وتقليل عمره الافتراضي، حسب «سعودي أوتو».

وأوضح خبراء الهيئة أن زيادة الضغط على المحرك وأسطواناته في البداية قد يعمل على تآكل مساحة كبيرة من أسطح الأسطوانات، وهو ما يعمل بعد ذلك على زيادة استهلاك المحرك للزيت، ومن ثم تقليل عمره الافتراضي.

وأشار الخبراء إلى أن المكابح تحتاج هي الأخرى لبعض الوقت، حتى تتقأقلم أقراص المكابح والبطانات بشكل جيد لكبح العجلات، وأيضا من المكونات، التي تحتاج لبعض الوقت لتعمل بشكل جيد هي ممتصات الصدمات (المساعدات) والإطارات.