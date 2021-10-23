مرسيدس تكشف «AMG SL»

تعرف على جديد مرسيدس عن سيارة AMG SL

تسحب مرسيدس الأغطية عن سيارة «AMG SL» الجديدة كليًا، والتي من المقرر أن تكون السيارة السياحية الكبرى الجديدة في الدرجة الأولى وهي أول سيارة SL تم إنشاؤها بواسطة قسم أداء AMG للعلامة التجارية، سيتم تزويدها بنظام دفع رباعي، وهيكل أكثر صلابة، ومن المحتمل أن تكون بمحرك كهربائي بقوة 800 حصان.

تم التجسس على السيارة الجديدة من قبل وكشف تصميم بتأثير AMG الواضح، تشمل السيارة الميزات المألوفة، نفس شبكة المبرد بان أمريكانا مثل مرسيدس AMG GT والعوادم المربعة للعلامة التجارية للشركة، والتي توجد في كل شيء من سيارة E 63 الصالون إلى GLS 63 SUV.

سيارة SLs السابقة كانت ذات غطاء لمحرك طويل وذيل قصير نسبيًا، وهو التصميم الذي لا يزال موجودًا في السيارة الجديدة، كما توجد لوحة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة أمام السائق ونظام معلومات ترفيهي مقاس 11.9 بوصة في وسط لوحة القيادة.

لمنع الوهج الناتج عن الشمس من أن يصبح مصدر إلهاء عندما يكون السقف منخفضًا، فإن مجموعة العدادات لها حاجب خاص بها، في حين يمكن تعديل زاوية شاشة المعلومات والترفيه كهربائيًا إلى وضع عمودي أكثر.

يمكن أن تعرض شاشة العرض العلوية الاختيارية المعلومات في ثلاثة أبعاد على الشاشة في مجموعة من الأنماط التي يمكن أن تتطابق مع تنسيق العروض القابلة للتكوين المعروضة على الشاشة الرئيسية للسيارة، يأتي نظام الصوت في السيارة من شريك بيرميستر منذ فترة طويلة.

أطلقت مرسيدس على المفهوم الداخلي لـSL اسم قمرة القيادة «هايبرأنالوج»، مدعية أنها مستوحاة من 300 SL رودستر الأصلية في الخمسينيات، تصف الشركة المفهوم بأنه مزيج من «الهندسة التناظرية والعمل الرقمي».

التصميم الداخلي لمرسيدس «AMG SL»

تم تصميم المقاعد بطريقة تبدو أكثر إحكامًا، وتحتوي على مساند رأس مدمجة في مساند الظهر للحصول على مظهر أكثر أناقة، يمكن تشذيبها بمجموعة من اللمسات النهائية، بما في ذلك جلد النابا بدرجتي لون، وجلد النابا مع درزات الألماس، أو مزيج من نسيج نابا وديناميكا.

SL الجديدة ستكون أكثر تنوعًا من سابقتها، إنها أول سيارة SL منذ إطلاق R129، والتي تم إطلاقها في العام 1989، وتتميز بتصميم جلوس 2+2، وستكون لهذه المقاعد الخلفية مساحة كافية للركاب حتى ارتفاع 150 سم، كما سيتوفر عاكس للرياح لمنع الاصطدام بسرعات عالي.

هيكل سيارة مرسيدس «AMG SL»

سيستخدم هيكل الجيل السابع من SL مزيجًا من الألمنيوم والفولاذ والمغنيسيوم ومركبات الألياف في بنائه للمساعدة في الحفاظ على الوزن إلى أدنى حد ممكن، تقول مرسيدس إن الهيكل المركزي للسيارة يزن 270 كغم فقط.



تحرص العلامة التجارية أيضًا على التأكيد على أنه لا يوجد شيء في هيكل SL تم نقله من أي من طرازاتها الحالية ولا حتىAMG GT Roadster، ومع ذلك، ألمح رئيس AMG السابق توبياس مورس إلى أن الهيكل الجديد سيتم استخدامه أيضًا لدعم استبدال AMG لسيارة GT.



هيكل SL الجديد أكثر صلابة بنسبة 50% من AMG GT Roadster في عرضه وأقوى بنسبة 40% على طوله، تقول مرسيدس إن هذه التحسينات ستترجم إلى معالجة أكثر دقة وخفة حركة أفضل.

هذا المحتوى من تيربو العرب

تعرف على جديد مرسيدس عن سيارة AMG SL

تعرف على جديد مرسيدس عن سيارة AMG SL

تعرف على جديد مرسيدس عن سيارة AMG SL