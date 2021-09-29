كل ما يجب معرفته عن صمامات محرك سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 03:50 مساء
ما يجب معرفته عن صمامات المحرك بداية من وظيفته وحتى أعراض تلفه

نقدم إليك في سطور قليلة ما يجب معرفته عن صمامات المحرك، بداية من وظيفته وحتى أعراض تلف هذه القطعة المهمة في السيارة. تعرف عليها معنا لحماية سيارتك من التلف وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

وظيفة الصمامات في السيارة
- تقوم الصمامات في السيارة بتنظيم دخول المزيج المهم بين الهواء والوقود وخروج دخان عادم السيارة وذلك في الوقت المناسب والمحسوب بدقة مسبقًا، لمنع أي تسريب من غرفة الاحتراق الداخلي للوقود من خلال إغلاقها بإحكام.

أنواع الصمامات؟
- هناك نوعان من الصمامات، أو كما يطلق عليها البعض «الصبابات»، في جميع السيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، صمامات دخول الوقود، صمامات خروج دخان العادم.

وهناك 4 صمامات في بعض السيارات، خاصة الطرازات الرياضية الخارقة التي تقوم بحرق كميات أكبر من الوقود وهو ما سيجعلها في حاجة لصمامين لدخول الوقود، وصمامين لعادم السيارة لخروج الدخان.

أعراض تلف الصمامات
- وجود صوت غير طبيعي يشبه «الطقطقة» في المحرك صادر من الداخل، كما ستلاحظ عند تلف الصمامات ضعف غير عادي في عزم السيارة، وفي هذه الأثناء عليك الذهاب إلى أقرب مركز صيانة لحل المشكلة والحفاظ على محرك سيارتك.

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