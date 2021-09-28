صور مسربة لـ رنج روفر سبورت

رنج روفر سبورت SVR تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج

تحرص لاندروفر على إخفاء الجيل المقبل من رنج روفر، لكن عدسات المصورين التجسسيين تمكنت من رصد صور لها بالإضافة إلى رنج روفر سبورت ومؤخرا رنج روفر سبورت SVR الجديدة.



الصور أظهرت بعض من ملامح السيارة، وتم الرصد لها على حلبة نوربورجرينج، وتكشف جزئيا عن الشبك الأمامي والسفلي ومآخذ الهواء الأمامية البارزة ونظام العادم الرباعي وذلك وفقا لموقع «القيادي».



سيتميز إصدار سبورت SVR الجديد أيضا بمصابيح أمامية أنحف ومصابيح خلفية مشابهة للمستخدمة في فيلار، لكن تغييرات التصميم ستكون في الغالب تطورية وليست جذرية، وذلك ليس شيئا سيئا بالتأكيد.



ميكانيكيا تستمد رنج روفر سبورت SVR قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو من بي إم دبليو بقوة 600 حصان، وهو ما يُمثل تعزيز للقوة مقارنة بالموديل الحالي بقوة 575 حصان، ويتصل المحرك الجديد بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع كُلي.



القوة الإضافية ستجعل إصدار سبورت SVR أسرع من الحالي، والذي يتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.3 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 283 كم/س، كما ستحصل السيارة على منصة تدعم محركات البنزين والهجينة والهجينة بالقابس والكهربائية بالكامل، وفي الداخل، ستحصل على شاشة لمسية أكبر وأجهزة قياس رقمية بالكامل.



من المتوقع أن يتم تدشين رنج روفر الجديدة خلال هذا العام، على أن تصل نسخة سبورت وسبورت SVR في وقت ما من العام المقبل.

رنج روفر سبورت SVR تظهر أثناء اختبارها