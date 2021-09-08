ما جديد مرسيدس 2023؟

مرسيدس EQE 2023 إي كلاس الكهربائية

أزاحت الصانعة الألمانية مرسيدس الستار عن سيارتها EQE 2023 الجديدة والتي تم بناؤها على موديل E-Class القياسي بمقصورة داخلية أكثر رحابة بفضل الانتقال لمنصة كهربائية جديدة مشتركة مع EQS.



وعند المقارنة مع مرسيدس EQS، خاصة في التصميم الخارجي المقتبس منها بشكل واضح، كما أوضحت مرسيدس فإن إحدى فئات السيارة «350» ستتوفر بقوة «288 حصانًا» وعزم 530 نيوتن متر ومدى 660 كيلومترًا لكل شحنة مع الكشف عن باقي الفئات لاحقاً وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وتدعم السيارة الشواحن فائقة السرعة لشحن 250 كيلومترا من البطارية خلال 15 دقيقة فقط، وتشمل مواصفاتها جنوط «19 إنشًا» وسقف بانورامي وشاشة «هايبرسكرين» الجديدة لمرسيدس بحجم غير مسبوق «56 إنشًا»، والمتوفرة بشكل اختياري لـ EQE.



وتدعم سيارة مرسيدس نظام الملاحة عبر الواقع المعزز والتحديثات عبر الهواء والمزايا الفاخرة المعهودة من مرسيدس مثل تدفئة وتهوية المقاعد، ونظام تحكم مناخي بأربع مناطق، كما تأتي بنظام تعليق هوائي متطور.



مرسيدس EQE الجديدة جاءت بأحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق لمرسيدس، والتي تشمل راصد النقطة العمياء، وحساسات الركن الذاتي، ومساعد الكبح، ومساعد البقاء في حارة الطريق وغيرها.

مرسيدس EQE 2023 إي كلاس الكهربائية

مرسيدس EQE 2023 إي كلاس الكهربائية