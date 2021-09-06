تعرف على إصدار لكزس المحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 04:35 مساء
لكزس RCF 2022 تحصل على إصدار محدود

أزاحت لكزس الستار عن سيارتها الكوبيه ذات البابين RCF موديل 2022 ببعض التغييرات البسيطة، لكن يمكن ملاحظتها إلى جانب عودة إصدار فوجي سبيدواي محدود الإنتاج.

الإصدار المحدود سيوفر 50 نسخة فقط، ويأتي إصدار العام الجديد حصرياً بلون Electric Surge مع لمسات من الساتان على عكس ألوان Arctic Blast Satin وCloudburst Gray في السابق وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

الإصدار المحدود وفر الوزن مع مكابح بريمبو المصنوعة من الكربون والسيراميك، ونظام عادم من التيتانيوم، وقطع عديدة من ألياف الكربون تعزز ديناميكيتها الهوائية، ويُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 97 كم/س في 3.96 ثانية.

لكزس آر سي إف 2022 العادية تأتي مع معظم سمات الطراز السابق باستثناء جنوط معاد تصميمها مقاس 19 بوصة، كما تحصل أيضاً على حزمة كربونية لتوفير الوزن.

ميكانيكيا فتستمدها سيارة لكزس من محرك V8 سعة 5.0 لتر بتنفس طبيعي بقوة 472 حصان و535 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة رياضي بثماني سرعات، مع ناقل حركة مباشر رياضي.

لكزس RCF 2022 تحصل على إصدار محدود
لكزس RCF 2022 تحصل على إصدار محدود
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