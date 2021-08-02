تعرف إلى سيارة مرسيدس المدرعة 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 11:32 صباحا

كشفت الصانعة الألمانية مرسيدس عن إصدار إس كلاس جارد 2022 المدرع بدفع كلي ومحرك V12 ومزايا حصرية.

الإصدار الجديد من مرسيدس يأتي بمستوى حماية فائق VR10، أعلى مستوى للحماية الباليستية في السيارات المدنية، بقدرة على تحمل الرصاص والانفجارات.. وقد قام المهندسون بإعادة تصميم الجسد بالكامل لتوفير أفضل مقاومة ممكنة للصدمات مقارنة بموديل جارد السابق وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

نوافذ مرسيدس تأتي أسمك بـ 10 سنتيمتر، مع تزويدها بإطارات ميشيلان المقاومة للثقوب، كما تم تحسين أنظمة التوجيه والجير لتناسب الوزن الزائد للسيارة من الدروع، والذي وصل إلى 4.2 طن.
سيارة مرسيدس إس كلاس مايباخ تأتي بمحرك 6.0 لتر توين تيربو V12 بقوة 604 (حصان) وعزم دوران 830 نيوتن متر، وتصل لسرعة قصوى 190 كلم\س وسيبدأ السعر من 650.000 دولار.
 

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