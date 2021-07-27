تعرف على فئات «كيا EV6» الكهربائية

تريد الصانعة الكورية الاستفادة من نجاحاتها الأخيرة وحيث تعمل على العديد من الموديلات الجديدة.

أحد أهم هذه الموديلات هي سيارة «كيا EV6» الكهربائية بالكامل، والتي حققت رواجا كبيرا حتى إن الإصدار الأول الأغلى سعرا تم بيع جميع نسخه بالكامل في يوم واحد، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ستأتي سيارة «كيا EV6» بالعديد من الإصدارات بخلاف الإصدار الأول، حيث سجلت الشركة بعض العلامات التجارية وهي: «EV6 إير، وEV6 إيرث، وEV6 لايت، وEV6 ووتر».

هذه العلامات التجارية تم تسجيلها في أوروبا لذا لا نعرف ما إذا كانت ستعمم في بقية الأسواق أم لا، ونتوقع أن هذه ليست إصدارات خاصة من السيارة، وإنما أسماء الإصدارات، ولا يوجد أي تعليق رسمي من كيا حول هذا الأمر حتى الآن.

يبدو أن «كيا EV6» بالرغم من كونها جديدة كليا فإنها مهيأة للتطور والتحسن باستمرار، في حين أن الأسماء لا تشير إلى شيء رياضي، ولاحظنا أيضا أنها استخدمت الضوء بدلا من عنصر الطبيعة الرابع، وهو النار، لذا يذكر أن السيارة القياسية إصدار GT متوافرة بقوة 576 حصانا لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.5 ثانية فقط.