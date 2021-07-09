مشاكل دواسة المكابح.. وحلولها

تتشابه أنظمة المكابح في الآلات الميكانيكية في الجوهر من حيث العمل الهيدروليكي، وتختلف من ناحية المشاكل التي تتعرض لها.

والمشاكل في أنظمة الدراجات الهوائية تختلف عن تلك الموجودة في السيارات، حسب «عالم السيارات».

وهنا نتطرق إلى المكابح الموجودة في السيارات، والتي تكثر فيها أعطال الدواسة بين الحين والآخر لأنها جزء عملي كثير الاستخدام.

الدواسة إسفنجية

تتمثل هذه المشكلة في الدواسة، عندما يتسرب بعض الهواء داخل النظام الهيدروليكي ويختلط بالزيت، مما يفقر الزيت عمله الرئيسي في نقل الضغط، هذا يجعل الدواسة كالإسفنج عند الدوس عليها. ولحل هذه المشكلة يجب الدوس المستمر على الدواسة لتفريغ الهواء من النظام مع فتح الصمام لخروج الهواء أو الذهاب إلى ميكانيكي لإصلاحها.

صوت الدواسة حاد

يعود السبب في ذلك إلى جودة نوعية الدواسة، حيث تتلف بسرعة ما يتسبب بصدور هذا الصوت أو بسبب عدم التشحيم الجيد للأجزاء الميكانيكية المصاحبة للدواسة.

تصلب الدواسة

ما يسبب تصلب الدواسة هو داعم الدواسة الذي يسهّل عملية الدوس عليها، حيث يكون الخرطوم الواصل بينهما غير متصل أو مثقوب. ولحل المشكلة، يجب التأكد من توصيل الخرطوم بين الداعم والدواسة.

اهتزاز السيارة

يعود السبب إلى وجود انزياح أو اعوجاج في القرص، وحل ذلك يكون باستبدال القرص بآخر جديد.

ميل السيارة إلى جهة واحدة

يعود السبب في ذلك إلى وجود أوساخ أو رطوبة في الكليبر؛ ما يجعل عمل البيستون غير مرن عند الدوس. ولحل ذلك يجب الوصول إلى البيستون وتنظيفه من الأوساخ والصدأ، وعند الانتهاء يجب وضع بعض الشحم.

نصائح لنظام التحكم

تتعدد المشاكل في نظام المكابح وتكثر صيانتها، ويصعب أيضا التعامل مع كل المشاكل، واستدامة صلاحيتها.

لكن هناك بعض الطرق التي تحافظ على صحة وأداء دواسة المكابح إلى أطول فترة ممكنة، وذلك عبر شراء أجود القطع رغم أسعارها الغالية، والصيانة الدورية للنظام بفحص الأجزاء كثيرة الأعطال.

ويمكن وضع مواد تشحيم على الأجزاء كثيرة الاحتكاك، بالإضافة إلى التنظيف الدوري للأجزاء التي تتعرض للأوساخ المباشرة.