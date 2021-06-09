«جيب رانجلر» معدلة بـ6 مقاعد للبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 02:05 مساء

تعتبر سيارة «جيب رانجلر» من السيارات الأميركية البارزة، وتشتهر كسيارة مخصصة للطرق الوعرة، وقد وعدت جيب بأن يكون موديل 2022 أكثر قدرة من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من كل ذلك تبقى السيارات الكلاسيكية من «جيب رانجلر» تحتفظ برونقها ويقدم البعض على إدخال تعديلات عليها، وهذا ما نستعرضه لكم مع واحدة من هذه النسخ الكلاسيكية المعدلة بتصميم مميز وفريد.

«جيب رانجلر روبيكون 4×4 موديل 2006» هي السيارة المعدلة المعروضة للبيع في مزاد علني، وقد قام مالكها بتحويلها إلى سيارة ليموزين طويلة، حيث تحصل على قاعدة عجلات أطول من القياسية بـ1.370 مم، وتم إجراء القطع واللحام بواسطة شركة «Illusion Coach Builders LLC» الأميركية، وحصلت على مجموعة من الأبواب الخلفية ومقعدين آخرين ليصبح المجموع ستة مقاعد، لكن بالتأكيد هذه الترقيات تجعلها أقل قدرة على الطرق الوعرة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

ميكانيكيا تعتمد السيارة على محرك بست أسطوانات سعة 4.0 لتر يولد 190 حصانا و319 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، كما تحصل على نفس الجنوط الأصلية مقاس 16 بوصة، ومصابيح ضباب ونوافذ وأقفال يدوية ومكيف هواء.

شملت التحسينات تركيب نظام عادم «Magnaflow»، وطلاء معدني على بعض أجزائها، وسقف ناعم مخصص، ومشغل أقراص مضغوطة «Kenwood»، ويُذكر أن سعر السيارة في المزاد وصل حاليا إلى 7600 دولار وسينتهي المزاد في 7 يونيو 2021.

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