صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 03:05 مساء

نعلم أن سيارة «مرسيدس EQS» ستوجد في السوق لمنافسة «تيسلا» موديل S، حيث تتمتع بتقنيات متقدمة وجرأة تؤهلها لأن تصبح رائدة في قطاع سيارات السيدان الفاخرة.

ورصدت عدة صور على أرض الواقع سيارة «مرسيدس EQS» مموهة بشكل خفيف للغاية، وذلك في ساحة انتظار سيارات «تيسلا»، حيث كان الجزء الوحيد المموه هو شعار «مرسيدس» بالأمام، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وربما تكون «مرسيدس» قد أعارتها إلى «تيسلا» ليتم اختبارها، وهذا ما لم نسمع به من قبل في صناعة السيارات، خصوصا بين شركتين متنافستين، لكن يجدر بالذكر أن كلا من «تيسلا» و«مرسيدس» تعاونتا عدة مرات في الماضي.

نشاهد سيارة «مرسيدس EQS» في الصور بطلاء أبيض بالكامل، بجوار سيارة «تيسلا» موديل S بيضاء، وتظهر السيارة الألمانية أطول بكثير من «تيسلا»، وكذلك بمقصورة أوسع.

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