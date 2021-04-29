بالفيديو: «تويوتا» تكشف عن سيارتها العائلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 02:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «تويوتا» عن سيارة «Sienna Woodland» التي صممت لتكون من بين أجمل السيارات العائلية الحديثة وأكثرها تميزا.

وتأتي المركبة الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار تقريبا، يختلف من حيث الشكل عن سيارات «Sienna» السابقة من حيث تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، والأهم هو أن ارتفاعه عن الأرض أصبح أكبر لتكون السيارة مناسبة للرحلات التي تتطلب السير على الطرقات الوعرة، وفق «روسيا اليوم».

وصممت هذه السيارة لتوفر جميع متطلبات الرفاهية للسائق والركاب، إذ جهزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ6 ركاب، ويمكن التحكم بوضعيات هذه المقاعد ودرجة حراراتها عبر أنظمة كهربائية خاصة، إضافة لأنظمة تكييف توزع الحرارة بطريقة ممتازة داخل القمرة، وحصل الركاب على منافذ «USB» لشحن هواتفهم وأجهزتهم الذكية أثناء التنقل.

كما جهزت «تويوتا» هذه المركبة بواجهة قيادة مميزة جدا وعصرية مزودة بشاشة لمسية عملاقة وأحدث أنظمة المولتيميديا، فضلا عن 10 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ودعمتها بأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح «Sienna Woodland» بمنظومات هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 192 حصانا يعمل مع محرك كهربائي بعزم 182 حصانا، كما ستحصل على منظومة خاصة تجعل حركتها سهلة على الطرقات الوعرة والمناطق المغطاة بالأوحال أو الثلوج.

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