تخيلية جديدة لـ

تعتبر سيارة لينكون نافيجيتور واحدة من أهم سيارات الـSUV في الأسواق بفضل تقنياتها المتقدمة وأسعارها المناسبة.

وتتوافر السيارة بإصدار بلاك ليبل الذي يُضفي الكثير من الرفاهية، وفي الوقت الذي ينتظر فيه تحديث السيارة كشف تصميم تخيلي عما قد يبدو عليه الجيل المقبل من لينكون نافيجيتور، وكما نرى فقد استلهم المصمم الواجهة الأمامية من سيارتها السيدان الاختبارية التي تم الكشف عنها في وقت سابق، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

من الجدير ذكره أنه إذا أرادت لينكون إبقاء نافيجيتور في السوق والمنافسة به، فينبغي عليها الذهاب إلى الكهرباء، وإعادة تصميم شاملة من شأنها أن تعزز تنافسيتها بشكل جيد، وقد تحتاج أيضا إلى إجراء بعض التخفيضات في التكاليف.



لا توجد حاليا أي سيارة SUV كهربائية كبيرة بإنتاج ضخم حتى الآن، لكن السيارات الأصغر متاحة حاليا وبتكلفة أرخص من نافيجيتور بحوالي 20,000 دولار.