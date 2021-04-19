بالصور: تويوتا تطلق سيارتها الكهربائية الاختبارية «bZ4X»

أزاحت الصانعة اليابانية تويوتا الستار رسميًّا الستار عن سيارة الـSUV الاختبارية bZ4X حيث تُمهد لنسخة إنتاجية مقبلة في 2022.

وتعتبر السيارة إصدارًا حديثًا من راف 4 الكهربائية دون تفاصيل كاملة من تويوتا، لكن تأتي بواجهة أمامية حادة مع مصابيح أمامية نحيلة ومآخذ هواء بارزة، كما تأتي بشبك أمامي مغلق بالكامل تأتي فوق مأخذ هواء عريض بإطار معدني، وتتميز بغطاء محرك طويل، وأقواس عجلات بارزة، إضافة إلى زجاج أمامي فخم، وسقف مائل بلطف، مع خط كتف مُميز، ونافذة خلفية حادة، وعمود C بارز، مع مصابيح خلفية لافتة للنظر تلتف حول جوانب السيارة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

المقصورة الداخلية زودت بعجلة قيادة ثلاثية الأضلع، وأجهزة قياس رقمية منخفضة تُساعد في تعزيز إحساس المساحة داخلها، بالإضافة إلى زيادة زاوية الرؤية لقيادة أكثر أمانًا، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية عائمة، ونظام ترفيهي مستقل مع شاشة عريضة، بالإضافة إلى لمسات سوداء لامعة، وأدوات تحكم بسيطة وناقل حركة دوار، كما يُمكننا أيضًا رؤية لوحة قيادة مُنجدة، وصف ثانٍ فسيح.

دون أي تفاصيل عن محرك السيارة، لكن سيارة تويوتا bZ4X ستسند على منصة e-TNGA والتي تم تطويرها بالتعاون مع سوبارو؛ حيث ستجمع الاس يو في الكهربائية بين الجودة التي تتمتع بها تويوتا والمتانة والموثوقية طويلة الأمد، مع قدرات الدفع الكُلي من سوبارو؛ لتحقيق تجربة قيادة مريحة وجذابة.

بحسب شركة تويوتا فإن سيارة bZ4X الكهربائية بالكامل الإنتاجية سيتم بناؤها في الصين واليابان، وستتوافر في العديد من الأسواق حول العالم بحلول منتصف عام 2022.