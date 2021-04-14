«كاديلاك» تبدأ تطوير إسكاليد الكهربائية

تطور العملاقة الأميركية جنرال موتورز سيارة SUV كهربائية بالكامل، وهي كاديلاك إسكاليد EV، وبحسب الأخبار سيبدأ الإنتاج من يناير 2024.

إسكاليد الكهربائية لن تحل محل النسخة التقليدية؛ حيث تقول كاديلاك إنه سيتم بيعهم في نفس الوقت؛ لأنه ليس هناك رغبة لدى جميع مشتري إسكاليد على استعداد للتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي حتى الآن، وستكون مخاطرة القيام بذلك وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

كاديلاك قد تكشف عن نسخة اختبارية من اسكاليد EV في العام المقبل، في حين لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل خاصة بها بعد.

من المرجح أن تحصل السيارة على قوة تزيد على 1.000 حصان، وذلك في محاولة لجذب المشترين نحو الكهرباء، ويُتوقع أن تكون واحدة من الأفضل في هذا القطاع في المستقبل.