بالفيديو: سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة

(أرشيفية: الإنترنت)

تستعد شركة «Great Wall» الصينية لإطلاق نماذج جديدة من سيارات البيك آب التي ستكون منافسة لأشهر المركبات الأميركية رباعية الدفع من هذه الفئة.

واستعرضت الشركة منذ مدة في الصين نموذجها الأحدث من مركبات «Pao»، حيث جاء هذا البيك آب بمظهر يوحي بالقوة، أوحت جميع عناصر التصميم فيه بأن هذه السيارة صممت لتكون مركبة دفع رباعي بامتياز، وتلبي جميع الاحتياجات المطلوبة التي يرغب بها عشاق المغامرات في الطبيعة ومحبو رحلات الصيد أو السفاري، وفق «روسيا اليوم».

وتميزت هذه السيارة بهيكل كبير يزيد طوله على خمسة أمتار، مزين بواجهة أمامية عملاقة وممتصات صدمات معدنية بارزة، ومنظومات إضاءة إضافية مثبتة على السقف تعمل بتقنيات «LED» توفر إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلية، فضلا عن عجلات كبيرة مخصصة لاجتياز الطرق الوعرة.

وحصلت قمرة هذه المركبة على صفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين إحداهما قبالة السائق والأخرى في المنتصف تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملاحة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

ومن المفترض أن تطرح «Great Wall Pao» بمحركات ديزل بست أسطوانات، بسعة 3.0 ليتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، كما ستجهز بمنظومة ضبط ضغط الهواء في الإطارات، ونظام دفع رباعي، ومنظومات للتحكم بكل عجلة على حدة أثناء التنقل على الطرق الوعرة.