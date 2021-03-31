بالصور: تعرف على داخلية «مرسيدس EQS»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 03:11 مساء

كشفت شركة مرسيدس عن الصور الداخلية لسيارتها الكهربائية «EQS» لتبدو مدى الفخامة والتقنية المستخدمة في السيارة.

ونرى في داخلية مرسيدس الشاشة المستقبلية «Hyperscreen» التي ستوفر ميزات تفاعلية غير مسبوقة بين السيارة والسائق والراكب، وكذلك فسوف تستفيد «EQS» من مساحات رحبة وأماكن تخزين جديدة مثل أسفل الكونسول الوسطي، حيث تستغني السيارة الكهربائية عن ناقل الحركة التقليدي الذي يشغل تلك المنطقة في سيارات الوقود مثل شقيقتها «S-Class»، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ستحصل مرسيدس «EQS» بحزمة بطاريات كبيرة كافية لتزويدها بالطاقة لـ645 كيلومترا، مع وجود احتمال قوي لفئات «AMG» عالية الأداء.

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