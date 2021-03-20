ما هو جديد فورد إكويتر 2022؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 12:28 مساء

شركة فورد تكشف عن سيارة إكويتر SUV الجديدة بالتعاون مع شريكها المحلي Jiangling، بداخلية أنيقة بثلاثة صفوف مقاعد وشاشتين 12.3 إنش.

تأتي أبعاد السيارة على النحو التالي؛ حيث يبلغ طولها 193.1 إنش وارتفاعها 69.1 إنش وعرضها 76 إنش، مع داخلية 6 مقاعد حصرية، مقعدان لكل صف، ولمسات داخلية فاخرة تشمل زخرفات خشبية ومساند ذراع منفصلة لمقاعد الصف الثاني وسقف شمسي، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ميكانيكيًّا ستأتي فورد إكويتر بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر بقوة 221 حصانًا وعزم دوران 360 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج 6 سرعات مع نظام دفع أمامي قياسي أو دفع كلي اختياري.
 

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