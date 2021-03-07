شاهد صور داخلية «كيا K8» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 12:10 مساء

قامت الصانعة الكورية «كيا» بالكشف رسمياً عن صور للمقصورة الداخلية لسيارتها K8 الجديدة كلياً بعد أيام من تسرب صورها.

كما نرى في الصور فإن أهم يميزها شاشة العرض المركزية الضخمة المنحنية، والتي تشمل لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية، كل واحدة قياس 12 إنشا، والتحكم في المناح يتم باللمس مع تقليل الاعتماد على الأزرار، كما نرى شعار كيا الجديد على المقود وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

حصلت كيا K8 على نظام سمعي Meridian فاخر بـ14 مكبر صوت وإضاءة محيطية ولمسات خشبية مستوحاة من اليخوت الحديثة وجلود نابا الفاخرة للمقاعد.

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