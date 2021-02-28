هيونداي تشوق لبايون كروس أوفر الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 03:18 مساء

بعد أن رأينا منذ عدة أيام صور هيونداي أيونيك 5 الجديدة كلياً، تستعد العلامة الكورية من أجل تدشين سيارة جديدة تحمل اسم بايون أصغر كروس أوفر في مجال هيونداي.
ونشرت هيونداي صورًا للتشويق للسيارة مع الكشف عن موعد التدشين في الثاني من مارس عبر البث المباشر، هيونداي بايون والتي تعد من الفئة B، وستتمتع بأحدث لغات التصميم من هيونداي، ما يُعطيها مظهراً عالي التقنية، ففي المقدمة، تحصل السيارة على مآخذ هواء بارزة عبر الواجهة الأمامية بالكامل، والتي تربط المصابيح النهارية، كما تمنحها الشبك الكبير حضوراً جريئاً، وقد تم فصل المصابيح الأمامية عن المصابيح النهارية، مما يعكس تصميم المصابيح المنفصل الذي شاهدناه في كونا.
الواجهة الخلفية من بايون تتميز بمصابيح خلفية مميزة على شكل سهم متصلة بشريط إضاءة كامل العرض، ولم تقدم هيونداي أية صور تشويقية للمقصورة بعد، لكن اللقطات التجسسية الأخيرة تُظهر أنها ستحصل على شاشة عائمة للنظام الترفيهي وأجهزة قياس رقمية.

ميكانيكيًا ستسند هيونداي بايون على نفس منصة i20، ومن المتوقع أن تستعير محرك الهاتشباك سعة 1 لتر تيربو، والذي يولد قوة تصل إلى 118 حصانا، كما ستكشف هيونداي المزيد من التفاصيل حول بايون عند اقتراب طرحها في الأسواق في النصف الأول من عام 2021.

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