تصميم داخلي جديد لـ«بي إم دبليو X6»

رصدت عدسات المصورين التجسسيين صورًا تجسسية تظهر تغييرات كبيرة في المقصورة الداخلية لسيارة «بي إم دبليو X6» القادمة.

في المقصورة الداخلية للسيارة المحدثة، حصل السائق على شاشات جديدة وأدوات رقمية أجدد تشبه ما رأيناه في iX الكهربائية، يشمل ذلك لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش وشاشة قياس 14.9 إنش للنظام الترفيهي والمعلوماتي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

التصميم الخارجي لا يزال مشابهًا لسيارة X6 الحالية، ومع ذلك فإن العمل على السيارة المحدثة لازال في بدايته ومن المتوقع أن تحصل X6 على تحديثات خارجية تشمل شبكًا أماميًّا ضخمًا.