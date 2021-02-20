تعرف على جديد «قشقاي 2022»

«نيسان قشقاي» واحدة من السيارات المطلوبة بكثرة في السوق الأوروبية، حيث تتخطى مبيعاتها الـ3 ملايين سيارة، لتكشف لنا الصانعة اليابانية اليوم عن الجيل الثالث الجديد كليا لـ«قشقاي» بتحديثات جذرية خارجية وداخلية.

وتتمتع «نيسان قشقاي» بأنها حصلت على تصميم خارجي أكثر حدة مع ازدياد حجمها مقارنة بالجيل الحالي، حيث ازداد طولها بـ1.37 إنش وعرضها بـ1.25 إنش وارتفاعها بـ1 إنش، مع جنوط 20 إنشا جديدة ومصابيح أمامية «LED» ماتريكس، مع توافر 11 لونا خارجيا مختلفا.

في المقصورة الداخلية حصلت «نيسان قشقاي» الجديدة على مواد أعلى جودة مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة لمسية 9 إنشات لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وأنظمة «ProPilot» الأحدث لمساعدة السائق، وذلك وفقا لموقع القيادي.

واستغنت «نيسان قشقاي» عن محركات الديزل بالكامل مع توافرها بمحرك بنزين 1.3 لتر توربو هجين مخفف بقوة 138 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع نسخة أخرى للمحرك بقوة 156 حصانا وعزم 260 نيوتن/متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو «CVT»، وأنظمة دفع أمامي وكلي.

كما ستحصل السيارة على فئة «إي باور» هجينة جديدة بمحرك 1.5 لتر بقوة 187 حصانا وعزم دوران 330 نيوتن/متر.