شاهد سيارة كيا الكهربائية أثناء اختبارها

ظهرت سيارة كيا CV الكهربائية بالكامل أثناء الاختبار من جديد في صور تجسسية مغطاة بالتمويهات.

لكن نرى خطوط السقف وعمود A المكشوفين يلمحان للشكل العام للسيارة، وأن النصف الخلفي يستوحي ملامح تصميم نموذج Imagine الذي كشف عنه في 2019، مع هوائي زعنفة القرش بتصميم يعزز الديناميكية الهوائية، كما يشير ارتفاع منقة الوسط نحو الخلف إلى تصميم مثير لتشكيلة السيارات الكهربائية من العلامة الكورية وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ترتكز كيا CV على منصة E-GMP المطورة من هيونداي لتناسب سيارات السيدان والكروس أوفر و SUV التي تعمل بالبطارية، ويمكنها تقديم مدى 500 كم وسرعة شحن 800 فولت.

يذكر أن كيا CV ستحصل على اسم جديد عند إطلاقها، وستكون جزءا من خطة تحول صانع السيارات إلى السيارات الكهربائية بالبطارية، وبالتحديد ستكون واحدة من 7 سيارات كهربائية نقية تعمل بالبطارية تطلقها الشركة قبل 2027.