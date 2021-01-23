انطلاق «بورش تايكان 2021» رسميا

تعمل شركة بورش على توسيع تشكيلة تايكان 2021 بأميركا، حيث كشفت عن فئة ستاندر التي تُسمى تايكان فقط، ويبدأ سعرها بأمريكا من 79990 دولارا.

الإصدار الأساسي من بورش تايكان سيأتي بنظام دفع خلفي فقط، مع محرك كهربائي واحد مثبت في الخلف بقوة 402 حصان و344 نيوتن.متر من عزم الدوران، في وضع التعزيز الزائد، مع التحكم في الإطلاق، مع توفير حزمة «Performance Battery Plus»، التي ترفع القوة إلى 469 حصانا و356 نيوتن.متر من عزم الدوران، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

السيارة التي تأتي قياسيا مع بطارية ليثيوم أيون سعة 79.3 كيلووات/س، وتُستبدل بالحزمة سالفة الذكر ببطارية سعة 93.4 كيلووات/س، وستتسارع تايكان من 0 إلى 96 كم/س في 5.1 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تبلغ 230 كم/س، كما تقطع مسافة رُبع الميل في 13.7 ثانية يقل بمقدار 0.2 ثانية مع حزمة البطارية الأكبر.



وتشتمل المزايا القياسية جنوط تايكان Aero مقاس 19 بوصة، ومكابح أمامية بستة مكابس، ومكابح خلفية بأربعة مكابس، مع نظام إدارة التعليق النشط من بورشه، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال مثل «Porsche Connect» مع أبل كاربلاي وأبل ميوزيك، والتحديثات عبر الهواء.



كما يُمكنك اختيار الحصول على شاشة عرض علوية ومقاعد يُمكن ضبطها في 14 وضعا، وأنظمة صوت مطورة، وشاحن بقدرة 19.2 كيلووات/س، كما يحصل المشترون على امتيازات مجانية لمدة ثلاث سنوات من «Electrify America».