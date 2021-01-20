التحدي يشتعل.. رباعية دفع جديدة من «تشانغان»

سيارة رباعية دفع جديدة من «تشانغان» (الإنترنت)

ستطلق «تشانغان» (Changan) الصينية النموذج المعدل من سيارات «CS35 Plus»، الذي طورته الشركة لتكون منافسا لسيارات «أودي» و«فولكس فاغن».

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم، نلاحظ أنها تختلف من ناحية التصميم الخارجي عن مركبات «CS35 Plus» التي طرحت العام الفائت، إذ أصبح الشبك الأمامي فيها أكبر وأكثر بروزا، وتغير تصميم المصابيح الأمامية قليلا، وحصلت هذه المصابيح على خطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات «LED»، حسب «موتو 1».

وتزينت بعض عناصر الواجهة والأبواب في هذه السيارة بخطوط مميزة باللون الأحمر، كما دخل هذا اللون في تصميم قمرة المركبة ومقاعدها ليمنحها طابعا رياضيا أيضا.

وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشتين كبيرتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى في المنتصف تستخدم لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات والتحكم بمعظم أنظمة السيارة.

وجهزت «Changan» مركبتها الجديدة بوسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وبكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.

وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات «GDI» بسعة 1.6 ليتر وعزم 117 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 160 حصانا، كما ستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات وعلب ميكانيكية بـ5 سرعات.