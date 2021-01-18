سيارة بمواصفات فريدة من «هيونداي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 11:48 صباحا

نشرت شركة «هيونداي» بعض المقاطع المصورة، كبادرة دعاية لسيارة كروس أوفر كهربائية متطورة ستطرحها هذا العام.

وحسب التسريبات، فمن المفترض أن تحمل هذه السيارة مواصفات لم تشهدها أية مركبة من هذه الفئة بعد، حسب «موتو 1».

وتخطط «هيونداي» لكشف مركبتها الجديدة بشكل رسمي في الربع الأول من العام الجاري، وستطرحها تحت اسم «Ioniq 5» التجاري، وفق «روسيا اليوم».

وأكثر ما يميز هذه السيارة تبعًا لبعض الفيديوهات، التي انتشرت حولها، هو أنها مزودة بتقنيات فريدة، منها السقف البانورامي الكبير الذي يتحوَّل إلى شاشة كبيرة يمكن من خلالها مشاهدة الفيديوهات أو عرض مقاطع فيديو مصورة لمناظر طبيعية مريحة للعين في حال كان الطقس ممطرًا أو السماء ملبدة بالغيوم في الخارج.

كما قد تحصل هذه السيارة على تقنيات متطورة تقوم بتعقيم أرضيات المقصورة من مسببات الأمراض، فضلًا عن أنها ستزود بمكبرات صوت ممتازة مثبتة على المقاعد خلف رؤوس الركاب لمنحهم شعورًا فريدًا أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

ومن المتوقع أن تحصل المركبة أيضًا على ثلاجات داخلية للمشروبات في المقصورة، وعلى تقنيات لعرض السرعة وبعض البيانات الرئيسية للسائق على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى أن بإمكان صاحب السيارة التحكم بحركتها عن بعد عبر تطبيقات خاصة موجودة في الهواتف والأجهزة الذكية.

وستزود بطاريات هذه السيارة على الأغلب بتقنيات جديدة تساعد على شحنها بسرعة كبيرة جدًّا، حيث ستكفي 5 دقائق من الشحن فقط لتقطع السيارة مسافة 100 كلم.

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