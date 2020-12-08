دايملر تحول استثمارتها إلى السيارات الكهربائية

كشفت عملاقة السيارات دايملر عن عزمها استثمار مبلغ مالي جديد ضخم في تقنيات السيارات الكهربائية.

فيما تأتي خطة دايملر متوسطة وسوف تستثمر الشركة خلال السنوات القادمة حتى عام 2025 ما يصل لـ70 مليار يورو، وبحسب دايملر فإن الأموال ستستخدم لتسريع التحول نحو التقنيات الكهربائية والرقمية، حيث تهدف الشركة أن تكون رائدة السيارات الكهربائية ومنافسة شركات تقود هذا المجال مثل شركة تيسلا الأميركية، والتي تحقق أرقاما مميزة وتقدم تقنيات متطورة في المجال وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

من الجدير ذكره أن مجلس إدارة دايملر قد اجتمع عدة مرات قبل إعلان الشركة، ووصفت تلك الاجتماعات بالمثيرة للجدل.