بيك أب جديدة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 09:15 صباحا

تطور الصانعة اليابانية «تويوتا» جيلًا جديدًا من «تندرا»، وها هي البيك أب القادمة تظهر أثناء اختبارها في صور تجسسية.

التصميم الخارجي ل«تويوتا تندرا» حافظ في المقدمة على تخطيط الشبك الخاص بالجيل الحالي باستخدام أشرطة عرضية أفقية، في حين تشغل المصابيح الأمامية جزءًا صغيرًا نسبيًّا من واجهة البيك أب، ونتوقع أن تكون إشارات الانعطاف عمودية أسفل المصابيح وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

تظهر في الصور كابينة CrewMax بأربعة أبواب، ولم تظهر النسخة ذات البابين حتى الآن، مما يجعلنا نتساءل ما إذا كانت صانعة السيارات اليابانية ستكتفي بنمط جسد واحد للجيل القادم، في حين تقوم التمويهات بإخفاء الجانب الخلفي بشكل جيد، حيث يمكننا بالكاد رؤية المصابيح الخلفية الرأسية، وتحتوي الجنوط على ستة أضلاع بدلاً عن خمسة، مع عوادم جانبية.

ويبدو أن مهندسوي «تويوتا» لا يرغبون في جعل أحد يلتقط صورًا لنظام التعليق الخلفي، لذا ربما تكون هناك بعض التغييرات الكبيرة التي تتطلب الإخفاء، كما لم يبدو أن البيك أب لديها محرك V8 أسفل غطاء محركها، وذلك يتناسب مع الشائعات أن «تويوتا» ستقدمها بمحرك V6 مزدوج التيربو، وربما يتوفر منها نسخة هجينة منها أيضاً.

طورت «تويوتا» منصة F1 الجديدة، التي ستتوفر في «تندرا» وطرازات أخرى، التي يمكنها قبول المحركات الكهربائية، في حين ستتوفر في الأسواق في 2022.

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