تعرف على جديد نافارا2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 12:12 مساء

انطلقت البيك أب القوية «نيسان نافارا 2021»، بعد أن حصلت على عديد التحديثات الجديدة.

أبرز التحديثات لـ«نيسان نافارا 2021» تأتي للمصابيح الأمامية والنهارية والشبك الأمامي ومصابيح LED الخلفية لإضافة مظهر أكثر عصرية على البيك أب، وحصلت «نافارا» على فئة رياضية جديدة بإطارات للتضاريس الوعرة ولمسات سوداء وبرتقالية، وعملت «نيسان» على تحسين نظام التعليق ومساحة الصندوق الخلفي وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

كما تم تحسين سرعة استجابة نظام التوجيه، وإضافة عدد من المزايا التقنية الجديدة التي تشمل التحذير المبكر من الاصطدام وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي.

في المقصورة الداخلية زُوِّدت بشاشة 8 إنشات محدثة لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 7 إنشات، وتستمر البيك أب بمحرك ديزل 2.3 لتر تيربو مزدوج بقوة 188 حصانًا، وعزم دوران 450 نيوتن/ متر وناقل يدوي 6 سرعات، أو أوتوماتيكي 7 سرعات.

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