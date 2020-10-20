كم يبلغ سعر «تيسلا 3» 2021؟

كشفت «تيسلا موديل 3» 2021 بالتحديثات الجديدة عبر الإنترنت، مع حصولها على تحسينات في التصميم، لكن قد لا تلاحظها حتى وإن دققت النظر.

«تيسلا موديل 3» 2021 جاءت بغطاء فتحة الشحن وجنوط محدثة بقياسات تتراوح بين 18 إلى 20 بوصة، مع الاستغناء عن اللمسات الكرومية على مقابض الأبواب وحواف النوافذ بلمسات داكنة، أما المقصورة الداخلية فقد جاءت بكونسول وسطي جديد كليًّا يستبدل اللون الأسود اللامع بلون باهت، بالإضافة إلى منطقة شحن لاسلكي للهاتف الذكي معدلة.

أهم التحديثات حصول إصدار «ستاندرد رينغ بلس» على نطاق قيادة يبلغ 423 كلم لكل شحنة، بزيادة تبلغ 21 كلم، كما تتسارع من 0 إلى 96 كلم/ ساعة في 5.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كلم/ ساعة دون تغيير وفقًا لموقع «القيادي».

كما سيأتي إصدار «Long Range «Dual Motor»» بنظام الدفع الكلي، حيث يحصل على نطاق قيادة يبلغ 568 كلم/ ساعة، أي أكثر بـ50 كلم من سابقتها، في حين أصبحت تتسارع من 0 إلى 96 كلم/ ساعة في 4.2 ثانية، لتصبح أسرع بـ0.2 ثانية، بالرغم من أن السرعة القصوى لا تزال 233 كلم/ ساعة.

أما إصدار بيرفورمانس «Dual Motor» بنظام الدفع الكلي فسيحصل على نطاق إضافي يبلغ 26 كلم، لتتمكن من قطع مسافة 507 كلم بشحنة واحدة، والتسارع من 0 إلى 96 كلم/ ساعة في 3.1 ثانية، أي أسرع بعُشر ثانية عن الموديل السابق.

من المعلوم أن «تيسلا موديل 3» 2021 متاحة حاليًا للطلب، ويبدأ سعرها من 37.990 ألف دولار قبل خصم الحوافز الحكومية.