كروس أوفر كهربائية من فولفو

يبدو أن فولفو تعمل على تطوير طراز كروس أوفر كهربائي أصغر من سيارة فولفو XC40، والذي سيحمل اسما مبدئياً XC20، وسيتم بناؤه على منصة جيلي SEA.

وأكد هاكان سامويلسون الرئيس التنفيذي لفولفو هذا الأمر، مؤكداً أن المنصة ستُستخدم لطراز أصغر من XC40، وستكون سيارة كروس أوفر، مؤكداً أن الارتفاع عن الأرض والقدرات على الطرق الوعرة ربما لا تكون من أولويات الطراز الجديد، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

حتى اللحظة لا توجد أي معلومات عن موعد الكشف عن فولفو XC20، لكن فولفو قالت إنهم سيضيفون سيارة كهربائية جديدة إلى تشكيلة سياراتهم سنوياً على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث إن فولفو ترغب في أن تمثل السيارات الكهربائية 50% من مبيعاتها السنوية بحلول 2025.

تستعد فولفو للكشف عن سيارتها الكهربائية القادمة في عام 2021، في حين لم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل حول موديل العام المقبل، إلا أن التقارير قالت إنها ستكون كروس أوفر كوبيه دون أي معلومات رسمية حتى اللحظة.