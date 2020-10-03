صور مسربة لـ«هوندا سيفك 2022»

هوندا سيفك 2022 (الإنترنت)

قالت الصانعة الكورية «هوندا» إنها تعمل على الجيل الجديد من «سيفيك»، التي ستأتي العام المقبل، ولكن تسربت العديد من الصور اليوم.

ومن خلال الصور المسربة نشاهد المقدمة بشكلها الصندوقي، و المصابيح أكثر هجومية وممتدة إلى الجانب، كذلك الشبك الأمامي أصبح رياضيًّا أكثر، مما أعطى المقدمة شكلًا أكثر قوة وشراسة، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

أما في الخلفية فيطغى التصميم الرياضي بفضل المصابيح التي أصبحت أكبر، هذا بالإضافة إلى الشريط الضوئي الذي يصل المصابيح ببعضها.

وبشكل عام يمكن القول إن مصممي «هوندا» يفكرون في جعل السيارة أكثر سلاسة، وإن حافظوا بشكل عام على روح التصميم السابق.

هوندا سيفك 2022 (الإنترنت)

هوندا سيفك 2022 (الإنترنت)