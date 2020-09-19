«أوكتافيا» بتحديثات فائقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 01:33 مساء
سيارة «أوكتافيا» جديدة من «سكودا» (الإنترنت)

أطلقت «سكودا» النموذج الأحدث من سيارت «أوكتافيا» (Octavia) في الأسواق العاليمة، بتحديثات فائقة.

وتأتي السيارة الجديدة بتصميم مختلف بشكل كبير عن تصميم «أوكتافيا» من الجيل الثالث، إذ تغير فيها شكل الواجهة الأمامية والمصابيح المركبة عليها، وحصلت على شبك للمبرد أكثر بروزًا، كما تغير تصميم الواجهة الخلفية وصندوق الأمتعة، إذ صمم سقف الصندوق بشكل انسيابي ليقلل من مقاومة الهواء ويعمل كجنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، وفق «موتو1».

وبنيت هذه المركبة على منصات MQB التي أثبتت جدارتها في عديد السيارات، أما طول هيكلها فأصبح 4 أمتار و68 سنتيمترًا، وعرضه 182 سنتم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيه 268 سنتم، كما ازدات فيها سعة الصندوق الخلفي لتصل إلى 568 ليترًا تقريبًا.

وحصلت «أوكتافيا» على قمرة مميزة مزودة بمقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس، وعلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وكاميرات وحساسات مسافة لركنها بأمان في الأماكن الضيقة.

وستطرح هذه السيارة في السوق الروسية بعدة أنواع من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 110 أحصنة يعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات، ومحرك TSI بسعة 1.4 ليتر بعزم 150 حصانًا، ومحرك TSI بسعة لترين وعزم 190 حصانًا يعمل مع علب بـ9 سرعات.

سيارة «أوكتافيا» جديدة من «سكودا» (الإنترنت)
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