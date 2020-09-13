تحديثات جديدة لـ«كيا ريو 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 03:11 مساء

قامت الصانعة الكورية «كيا» كشف صورتين لسيارة «ريو سيدان 2021» بالتحديثات الجديدة للسوق الروسية بعد أشهر من التدشين العالمي لنسخة الهاتشباك.

وها هي تحصل «كيا ريو السيدان» المحدثة على عديد التحديثات الخارجية، معتبرة بتصميم مستوحى من «ستينجر» و«»K5 الجديدتين، وحصلت على مصابيح أمامية جديدة وتحديثات للمصد الأمامي وفتحات التهوية، مع بقاء شكل المصابيح الخلفية وتحديث أنابيب العادم، وإضافة إلى جنوط 16 إنشًا جديدة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

ميكانيكيًّا ستستمر «كيا ريو» بمحركات 1.4 لتر بقوة 100 حصان و1.6 لتر بقوة 123 حصانًا، مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في شرق المتوسط
دولى
روسيا تبدأ توزيع لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا المستجد» على الأقاليم
دولى
عقيلة صالح يرحب بمخرجات «اجتماع مونترو» ويشدد على 4 مطالب
ليبيا
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
ليبيا
بعد ارتفاع العجز لـ1000 ميغاوات.. «كهرباء الموقتة» توضح وضع الشبكة وتحمل ...
ليبيا
«فرانس برس»: مقربون من تنظيم «داعش» يحتلون جزيرتين في المحيط الهندي
دولى
انقذوا الليبيين (1 من 5) - تغطية خاصة مع صباح سليمان
فيديو
هل كشف ترامب سرا بشأن سلاح نووي أميركي خلال مقابلة مع بوب وودورد؟
دولى
بوب وودورد: ترامب تباهى بـ«إنقاذه» ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
خبير تركي: سعر الدولار قد يصل إلى 15 ليرة
اقتصاد
انفجارات بمنطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الأردنية «فيديو»
عربى
عقيلة صالح يدعو لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في بنغازي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تحمي عينيك من خطر أشعة شاشات الهواتف