تحديثات جديدة لـ«كيا ريو 2021»

قامت الصانعة الكورية «كيا» كشف صورتين لسيارة «ريو سيدان 2021» بالتحديثات الجديدة للسوق الروسية بعد أشهر من التدشين العالمي لنسخة الهاتشباك.

وها هي تحصل «كيا ريو السيدان» المحدثة على عديد التحديثات الخارجية، معتبرة بتصميم مستوحى من «ستينجر» و«»K5 الجديدتين، وحصلت على مصابيح أمامية جديدة وتحديثات للمصد الأمامي وفتحات التهوية، مع بقاء شكل المصابيح الخلفية وتحديث أنابيب العادم، وإضافة إلى جنوط 16 إنشًا جديدة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

ميكانيكيًّا ستستمر «كيا ريو» بمحركات 1.4 لتر بقوة 100 حصان و1.6 لتر بقوة 123 حصانًا، مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات.