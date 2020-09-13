ما الجديد في «مازيراتي» الرياضية الخارقة؟

ها هي ذي السيارة الرياضية الخارقة «مازيراتي MC20» من الصانعة الإيطالية تصل، والتي تعتبر بداية حقيقية لمستقبل الشركة، إذ تعتبر إحدى السيارات الخالصة من «مازيراتي» بتصميمها ومحركاتها.

ونشاهد من خلال الصور أن «مازيراتي MC20» تقدم تصاميم جديدة للشركة ربما نرى أثرها على السيارات المستقبلية، مثل «Grecale» بواجهة أمامية هادئة وأنيقة بمصابيح مستديرة الأطراف، وتحمل الواجهة الخلفية مصابيح حادة وجناحا مدمجا، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية تأتي بمقاعد رياضية فاخرة والكثير من تطعيمات الكربون فايبر مع نظام ترفيهي ذي شاشة وسطية قياس 10 إنشات، وسيحصل السائق على لوحة عدادات رقمية قياس 10 إنشات، بالإضافة للمقود الرياضي المزود ببدالات يدوية لناقل الحركة وبالطبع ستتوافر وضعيات قيادة مختلفة للسيارة.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية لـ«مازيراتي MC20» بمحرك 3.0 لتر V6 جديد كليا ثنائي التيربو مزود بنظام حقن مزدوج ونظام احتراق مسبق مستمد من تقنيات الفورمولا ون، مع شمعات احتراق مزدوجة وستساعد تلك التجهيزات المحرك الصغير على إنتاج 621 حصانا وعزم 730 نيوتن-متر. وتحمل الكوبيه الرياضية الخارقة ناقل حركة من 8 سرعات وترس محدود الانزلاق، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى لأكثر من 325 كم/س.