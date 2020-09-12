نسخة كهربائية من «مرسيدس مايباخ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 سبتمبر 2020, 03:27 مساء

تعمل السيارات باستمرار نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية، ويبدو أن «مرسيدس» تتطلع نحو توسيع قطاع السيارات الكهربائية، مع تصريح المدير التنفيذي لـ«دايملر» المالكة «مرسيدس»، أولا كالينيوس، أن الشركة قد تطرح نسخا كهربائية لسيارات «مايباخ» الأكثر فخامة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وصرح كالينيوس: «يوجد مجال للتطوير الكهربائي داخل علامة مايباخ.. منصتنا الكهربائية تعطينا الكثير من الفرص»، وعند سؤاله عن الربحية، أشار كالينيوس إلى أن السيارات الأغلى ثمنا في مجال الشركة، مثل «إس كلاس» الجديدة تولد هوامش ربحية قوية رغم الاستثمارات الهائلة في التقنيات الجديدة، وهو ما تريد الصانعة الألمانية «مرسيدس» تحقيقه في «مايباخ» الكهربائية.

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