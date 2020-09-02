كيف تفرق بين زجاج سيارتك الأصلي والتقليد

يجب أن تعرف الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتقليد أو ما يطلق عليه التجاري عند استبدال الزجاج الأمامي وتكون على دراية بنوعية القطع المستخدمة في سيارتك، لذلك سنتعرف في هذه المقالة إلى الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتجاري.

الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتجاري:

- يتوافر زجاج السيارة الأصلي OEM بواسطة شركات تصنيع السيارات والتي صنعت الزجاج الأصلي ويتطابق مع لون الزجاج الأمامي الأصلي وسمكه وشكله، أما زجاج السيارة التجاري OEE لا تصنعه شركات تصنيع السيارات بل الشركات المقلدة للزجاج الأصلي ذلك لأن قوانين حقوق الاختراع، لا يُسمح لصانعي زجاج الأمامي التجاري بإنشاء زجاج السيارة الأصلي إطلاقاً.

- يكون سعر زجاج السيارة التجاري أقل تكلفةً من الأصلي، كما أنه يختلف في سمك الزجاج ومتانته ودرجة الحماية من الأشعة فوق البنسفجية.

- يتم ختم العلامة التجارية للشركة المصنعة للسيارة مباشرة على الزجاج الأصلي، بينما الزجاج التجاري فلا يوجد أي ختم للشركة.

- يقتصر استخدام الزجاج التجاري غالباً على إضافة فتحة سقف والزجاج الخلفي المنزلق للشاحنات.

يضمن زجاج السيارة الأصلي ملاءمة مناسبة لنوافذ السيارة مما يقلل من مشاكل الضوضاء والتسرب.

- يتم تصنيع زجاج السيارة الأصلي من تركيبات مصممة هندسياً بطريقة دقيقة للغاية وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، أما شركات التي تقوم بتصنيع زجاج السيارة التجاري لا يتعين عليها الالتزام بإرشادات الشركة الأصلية، لذلك فقد تختلف السماكة والمتانة وقد يختلف لون الصبغة قليلاً مع ضرورة الحفاظ على الحجم والشكل لتناسب زجاج السيارة.

- يشكو بعض السائقين من سوء جودة زجاج السيارة التجاري بسبب زيادة مستوى الضوضاء أو قد يكون اللون المختلف غير مُرضِ.

- يجوز لشركات التأمين تغطية نفقات الزجاج التجاري لأنه أقل تكلفة، ويمكن أن تغطي نفقات الزجاج الأصلي إذا كان عمر السيارة لا يزيد على سنتين.

- يمكن جودة الزجاج الأصلي في حوادث السيارات حيث إنه يتماسك ويصبح قطعة واحدة ولا يتكسر مثل ما يحدث في الزجاج التجاري الذي يتكسر إلى قطع صغيرة وتنتشر في أنحاء السيارة مما قد يُسبب جروح وخدوش للركاب.

- يوجد عدة علامات للزجاج التجاري منها؛ وضع علامات غير صحيحة أو عدم وجودها على الزجاج، سمك الزجاج الأمامي يتجاوز 5.6-6.2 مم، ووجود حافة حادة وانخفاض درجة الشفافية.

- وبعد عرض عدة نقاط تبين الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتجاري نوصي باستخدام الزجاج الأصلي حيث يمنع الضرر ويدوم لفترة أطول من الزجاج التجاري الذي يمكن أن يعرضك لمشاكل كثيرة أبرزها عدم وجود القياس الملائم لنوافذ السيارات.

هذا المحتوى من تيربو العرب