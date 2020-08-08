تعرف إلى تحديثات «كيا ستينجر 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 12:18 مساء

التقط عديد الصور لسيارة «كيا ستينجر2021» بالتحديثات الجديدة دون تمويهات بطلاء أحمر، ونشاهد مقدمة السيارة كما هي، مع وجود التحديثات للمصابيح الأمامية ومصابيح الضباب «LED».

ستستمد «كيا ستينجر» المحدثة قوتها من محرك 2.5 لتر جديد من طراز سمارت ستريم «T-GDI» بقوة 304 أحصنة، وعزم دوران 422 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

من المرجح أن يكون التحديث الأبرز في المقصورة الداخلية، حيث ستحصل «كيا ستينجر» على أحدث أنظمة الترفيه بمجموعة «هيونداي»، مع شاشة لمسية أكثر دقة ووضوحا، بالإضافة إلى خيار مجموعة عدادات رقمية، كما ستشمل التغييرات الداخلية الأخرى كونسول وسطيا معادا تصميمه وخيارات تنجيد جديدة.

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