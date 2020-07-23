بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «كرايسلر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 02:08 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

عرفت شركة كرايسلر على مر العقود الأخيرة بإنتاج السيارات المميزة والمريحة، وسيارة «Pacifica» العائلية التي كشفت عنها هذا العام أصبحت محط أنظار الكثيرين حول العالم.

وتأتي «Pacifica» الجديدة بهيكل ميني فان بتصميم عصري، أكثر ما يجذب الانتباه فيه الشكل المميز للواجهة الأمامية والشبك الموجود فيها، وتصميم إطارات مصابيح الضباب المصنوعة من الكروم، والعجلات الكبيرة التي تتراوح مقاساتها ما بين 17 و20 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

لم تخل مقصورة السيارة من عناصر الفخامة والرفاهية أيضا، إذ حصلت على 3 صفوف من المقاعد المسكوة بأفخم أنواع الجلود، والمخصصة لـ7 ركاب، وجاءت قبالة كل مقعد شاشة تعمل باللمس لمشاهدة محطات التلفاز والفيديوهات والتحكم بأنظمة المولتيميديا، كما حصلت واجهة القيادة على أحدث التقنيات وأنظمة المولتيميديا، وعلى شاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصفها بمقاس 10.1 بوصة.

وزودت «Pacifica» بأنظمة تكييف يمكن التحكم بوضعيات التبريد والتدفئة فيها بالشكل الذي يناسب الركاب، كما حصلت على أنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات لقياس المسافات لركنها بأمان، وعلى 12 منفذا «Type A» و«Type C» داخل المقصورة لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

وكون السيارة صممت لتكون عائلية بشكل أساسي ثبتت عند الصفوف الخلفية للمقاعد التي يجلس فيها الأطفال عادة كاميرات تسمح للسائق أو الراكب الذي بجانبه بمراقبة هذه المقاعد.

وحصلت هذه المركبة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلى محركات قوية بـ6 أسطوانات بسعة 3.6 ليتر وعزم 291 حصانا، كما يوجد منها نسخ مزودة بمحركات هجينة اقتصادية بعزم 264.

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