صور تجسسية لـ كيا كادينزا 2023

نجحت عدسات الكاميرات في التقاط أكثر من صورة تجسسية لسيارة كيا كادينزا موديل 2023 أثناء اختبارها وهو ما كشف المزيد من تفاصيل الطراز المرتقب من الشركة الكورية الجنوبية.

وكشفت الصور التجسسية للجيل الثالث من كيا كادينزا موديل 2023 عن شبك أمامي جديد أكبر كثيراً من الذي تمتلكه كادينزا الحالية.

ويحمل الشبك الأمامي الجديد لكيا كادينزا 2023 اسم رمزي هو GL3 داخل الشركة، ويعتبر الشبك الأمامي هو الشيء الأكثر وضوحاً من خلال الصور التجسسية التي ظهرت للسيارة.

ولم تكشف الصور عن تفاصيل المصابيح الأمامية والخلفية، ولكن يبدو بوضوح أن هناك مرايات جانبية جديدة تتصل بأبواب السيارة.

وعانى طراز كادينزا من تراجع مبيعاته بشكل حاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وهو ما مثل صدمة بالنسبة لشركة كيا التي لم تتمكن سوى من بيع 3900 سيارة في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الماضي.

وقامت شركة كيا بطرح كادينزا فيس ليفت في يونيو من عام 2019 بتصميم جذاب مع العديد من الأنظمة الترفيهية وغيرها الخاصة بالأمان.

واتخذت كيا قرارها بإصدار جيل جديد من كادينزا في منتصف عام 2021 أملاً منها في أن يلاقي نجاحاً أكبر من الجيال الحالي لهذا الطراز.

ظهر تصميم تخيلي للجيل الجديد الخاص بسيارة كيا كادينزا والذي من المنتظر أن يطرح بشكل رسمي في عام 2023.

وقررت شركة كيا الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات أن تطور طراز كادينزا رغم حصوله على تحسينات أو ما يطلق عليه فيس ليفت في العام الماضي.

ونجحت العدسات المتابعة لأخبار السيارات من التقاط صوراً تجسسية من قبل للنماذج الأولى لكادينزا الجديدة خلال اختبارها هذا العام قبل ظهور تصميم تخيلي مفصل عن الموديل الجديد من السيارة.

ويشهد الجيل الجديد من كادينزا الكثير من التغييرات وأولها الشبك الأمامي الضخم بالإضافة إلى تغيير شكل شعار كيا على السيارة.

كما أن كيا ستزود الجيل الجديد من كادينزا بعناصر تصميم يمكن وصفها بالمستقبلية لتتلائم السيارة مع التطور الكبير الذي تشهده الطرازات الأخرى خلال هذه الفترة.

وكانت كيا قد سجلت شعارها الجديد مع نهاية عام 2019 من خلال هيئة حقوق الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية.

ويظهر الشعار الجديد الخاص بشركة كيا بشكل أكثر جاذبية ويزيد من الشكل الجمالي للواجهة الأمامية للسيارة.

وانقسم خبراء السيارات في توقعاتهم حول أول سيارة ستحمل الشعار الجديد لشركة كيا، البعض يرى بأن كادينزا ستنفرد بهذا الأمر خاصة وأنه ظهر على هيكلها الخارجي أولاً قبل الطرازات الأخرى.

فيما يرى القسم الآخر من الخبراء بأن هذا الأمر صعب خاصة وأن كيا لن تتمكن من الإعلان عن الشكل النهائي لكادينزا قريباً.

هذا المحتوى من تيربو العرب