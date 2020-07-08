بالفيديو: تعرف على جديد فورد برونكو

أصبحنا قاب قوسن أو أدنى من تدشين فورد برونكو 2021 بعد فترة كبيرة مرت من التسريبات والصور التجسسية، وقد كشفت الشركة عن فيديو تشويقي يبدو أنه الأخير للنسخ الثلاثة الجديدة لبرونكو تمهيداً للكشف عنها في 13 يوليو وفقا لموقع «متوراتي».

النسخ الثلاثة هم برونكو بأربعة أبواب وبرونكو ببابين وبرونكو سبورت الأصغر حجماً، جميعهم سيتوفر بنظام دفع كلي قياسي، وقد استعرضت فورد سريعاً التاريخ العريق لسيارات برونكو الكلاسيكية ودورها في الوسط الفني بشكل خاص، حيث شاركت في أكثر من 1200 فيلم و200 أغنية، ما جعلها واحدة من أشهر سيارات التضاريس الوعرة في الولايات المتحدة.