تعرف على جديد لاند روفر ديسكفري 2021

تخضع لاندروفر ديسكفري لتحديثات منتصف العمر، وتطور الصانعة نسخة فيس ليفت من سيارة الـ SUV الفاخرة، حيث تم رصدها بالقرب من حلبة نوربرجرينج.

في الصور التجسسية نشاهد أن لوحات جسم السيارة والجنوط والمصابيح ظلت دون تغيير، لكن قد يتغير ذلك عند بدء الإنتاج، حيث يُتوقع أن تحصل على تحديثات بسيطة تتضمن مصدات جديدة وشبك أمامي منقح بالإضافة إلى تحديث للمصابيح الأمامية والخلفية وفقا لموقع «متوراتي».

في المقصورة الداخلية قد تحتوي ديسكفري القادمة على نظام Touch Pro Duo المستخدم في رنج روفر ورنج روفر سبورت ورنج روفر فيلار، ويتميز بنظام ترفيهي بشاشة لمسية بالإضافة إلى شاشة ثانوية لمسية للتحكم في المناخ وإعدادات السيارة، ويمكن أن تحصل أيضاً على أجهزة قياس رقمية ونظام إضاءة محيطي ولكن التأكد من ذلك صعب حتى نلقي نظرة أفضل على المقصورة.

من المتوقع أن تحصل السيارة على محرك هجين معتدل بجهد 48 فولت مثل المستخدم في رنج روفر سبورت، وربما إصدار هجين بالقابس، وتتميز السيارة بمحرك بست إسطوانات سوبرتشارجد وتوربو سعة 3 لترات، بقوة 355 حصانا و495 نيوتن.متر من عزم الدوران بالإضافة إلى 395 حصانا و550 نيوتن.متر من عزم الدوران.