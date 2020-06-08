تعرف على مميزات «بي إم دبليو M4» الجديدة

منذ أيام قليلة كشفت الصانعة الألمانية سيارتها «بي إم دبليو» الفئة الرابعة الجديدة كليًّا، واليوم تم تسريب صو الفئة الأعلى M4.

من السهل مشاهدة الشبك الأمامي وتميزه حتى عن الفئات الأساسية من الفئة الرابعة الجديدة، فقد حصلت M4 على شبك ذي خطوط عرضية دون أي إطار أو تزيين إضافي لأجل إبقاء هوية السيارة رياضية وصلبة. وكما هو متوقع فقد انقسمت الآراء حول تصميم M4 أيضًا وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

وميكانيكيًّا من المعلوم أن M4 ستحمل محرك 6 سلندرات سعة 3.0 لتر مثل شقيقتيها X3 M وX4 M. والذي ينتج قوة 473 حصانًا أو 503 حصانًا في رزمة Competition وستحصل السيارة على نظام الدفع الرباعي أيضًا مع توفر وضعية الدفع الخلفي اختياريًّا.