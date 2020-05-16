أهمية عداد RPM في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 03:41 مساء

يسأل الكثير من قائدي السيارات عن أهمية ودور عداد لفات المحرك أو ما يطلق عليه عداد الـRPM وكيف يمكن الاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وكشف خبراء السيارات في ألمانيا عن دور عداد لفات المحرك وأهميته والتي تتمثل بكل أساسي في تسهيل مراقبة عمل المحرك، وهل قيادة قائد السيارة في نطاق التشغيل الاقتصادي أو التشغيل الأقصى والذي يسهم في استهلاك أكبر للوقود.

وينصح الخبراء بألا يضغط قائد السيارة بعنف على دواسة الوقود في حالة أن المحرك لا يزال جديدا، فمن الأفضل أن تظل عدد لفات المحرك في الحيز الآمن والذي تحدده الشركة المصنعة للمركبة.

وتحدد بعض شركات السيارات بعلامات في مؤشر الـRPM عدد اللفات الآمنة وكذلك عدد اللفات الضارة.

ويؤكد الخبراء بأن استمرار قائد السيارة في الضغط على المحرك ليصل إلى عدد لفات عالية وضارة قد يؤدي إلى حدوث تلف في المحرك مع الاستهلاك العالي والمكلف للوقود.

كما أن قيادة السيارة والضغط على دواسة الوقود في نطاق عدد اللفات الاقتصادي يوفر الكثير من التكاليف ويقلل من الانبعاثات الضارة ويحمي المحرك، وهو ما يجعل الخبراء يطالبون قائدي السيارات بالالتزام بهذه التعليمات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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