افحص بطارية سيارتك بشكل دوري خلال الصيف

بطارية السيارة تتأثر بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، فتعرَّف معنا على هذا التأثير.

البعض يتهم الحرارة المنخفضة بتقصير عمر البطارية، لكن خبراء البطاريات والعناية بالسيارات يؤكدون أنَّ مشاكل البطارية تبدأ مع الحرارة المنخفضة إلا أنَّ الحرارة العالية، هي السبب الرئيسي لتلفها، بحسب موقع «موتوراتي».

فدرجات الحرارة المنخفضة تؤثر في زيت المحرِّك التي تجعلها أكثر سمكًا، ما يجعل المحرِّك أقل قدرة على الاستجابة فيستهلك شحنة كهربائية أكبر من البطارية، أما الحرارة العالية فتعمل على تبخير السائل داخل البطارية فيتناقص بشدة مع الصدأ على أطراف البطارية فيعمل على صعوبة تدفق التيار الكهربائي.

وتشمل الظروف الأخرى الخاصة بالبطارية عدد الكيلومترات، وعمر السيارة، وأنظمة الترفيه داخل السيارة، والمصابيح ونظام الإضاءة، وهل تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء أم لا.